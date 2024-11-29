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إعادة الحياة... وحركة المطار

29
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على الارض، تفقد مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الاضرار التي لحقت بمحطات وشبكات الكهرباء في صور وضواحيها.


وقال الحايك الهدف الاول تصليح الخطوط في الجنوب التي توصل محطات التحويل، وطلب من اتحاد بلديات صور حسين دبوق المساعدة على تحديد الاولويات، وكشف عن اعادة التيار الى حاصبيا الاسبوع المقبل.


حول حركة المطار، اعلن رئيس مطار بيروت فادي الحسن ان كل شركات الطيران العربية والاجنبية من المفترض ان تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى مطار ابتداء من 5 الى 15 ك1.

اللواء
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