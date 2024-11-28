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القرم عرض مع مديرين في "أوجيرو" ووزارة الاتصالات لرؤية شاملة للقطاع ما بعد العدوان وطالب بمسح شامل للاضرار

28
NOVEMBER
2024
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عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم اجتماعا في مكتبه بالوزارة، مع مديرين في هيئة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات، حول وضع رؤية شاملة للقطاع في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي الى جانب التقييم الشامل للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة والبنية التحتية نتيجة الاعتداءات.

وفي الاجتماع، طالب القرم "القيام بمسح شامل للاضرار ووضع خطة عمل متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة ومعالجة الأعطال في إطار التزام الوزارة بتقديم خدمات الاتصالات للمواطنين بأسرع وقت ممكن، على أن يقوم بجولة ميدانية على المراكز الاكثر تضرّرا التابعة لأوجيرو في المناطق المتضررة".

في سياق آخر، تابع وزير الاتصالات خطة عمل شركتي الخليوي "تاتش" و"ألفا" من أجل اعادة تفعيل محطات ارسال كانت متوقفة في المناطق التي تعرّضت للعدوان الاسرائيلي حيث بادرت الشركتان منذ يوم أمس، الى اعادة ٥٧ محطة تابعة لشركة "تاتش" و١٧ محطة تابعة لشركة "ألفا" الى الخدمة بعد أن كانت منقطعة عن الشبكة نتيجة العدوان الاسرائيلي.

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