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عناوين الصحف ليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2024

28
NOVEMBER
2024
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الأخبار: يعودون كما دوماً
بحر الناس يلاقي المقاومين: صدمة وخيبة للاحتلال وأعوانه
قائد الجيش لا يطلع الوزراء على التفاصيل! خطة انتشار الجيش جنوباً... سرية!

 

 

 

النهار: "الاتفاق" يُعيد جنوب الليطاني إلى عهدة "الشرعيّتَين"... عودة كثيفة للنازحين وملفّ الرئاسة على نار فرنسية
الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)

 

 

 


الديار: حزب الله يُحبط مُخطط تصفيته وعودة ملحميّة للأهالي
القرار 1701 بين النسختين: فروقات لغوية
ستون يوماً مفصلية: انتخاب رئيس ووقف النار في غزة على طاولة التحديات

 

 

 


الجمهورية: الجيش بدأت تعزيز وحداته جنوبًا
على طريق لبنان جديد

 

 

 


اللواء: .. وتحطمت أهداف العدوان عند الفجر: عودة النازحين
استفزازات إسرائيلية عند الحدود.. والجيش اللبناني يبدأ تعزيز انتشاره

 

 

 


l'orient le jour: Au Liban, les chants de la victoire sur un champ de ruines

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: : هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

 

 

 

الأنباء الكويتية: الجنود الإسرائيليون وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع العائدين من سكان الجنوب إلى بلداتهم وقراهم دون الأخذ بالتحذيرات
فجر جديد للبنان مع بدء اتفاق وقف النار.. وبري: بأمسّ الحاجة للوحدة الوطنية

 

 


الوطن السورية: بري: لبنان يطوي أخطر لحظة في تاريخه.. والمقاومة: أيدينا ستبقى على الزناد … رايات النصر ترتفع في جنوب لبنان

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