الأمل في تكريس استقرار وليس مجرد هدنة مرشحة للسقوط

A + A -

الأنباء الكويتية: قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «على الرغم من قساوة الوضع، فإن الأمل في طي هذه الصفحة والبدء بتكريس استقرار وليس مجرد هدنة مرشحة للسقوط بعد فترة من الزمن.

وفي هذا الإطار فإن عراب الاتفاق المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي أرسل كتابا خطيا إلى الحكومة اللبنانية عن بدء سريان وقف النار، أكد ان هذا الوقف للنار هو دائم وينهي الأعمال العدائية، ويجب تطبيق القرار 1701، بكامل البنود حتى لا يتكرر ما حصل عام 2006، مشيرا إلى أن آلية المراقبة قيد التأسيس للعمل على منع أي خروقات، وانه سيكون هناك دعم كلي للجيش اللبناني ليقوم بمهامه»