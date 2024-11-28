living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: عن جدارة... تمت استعادة مشهد منتصف آب 2006

28
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: انتقل الدور بعد الرابعة فجر الأربعاء 27 نوفمبر 2024 إلى أضواء مصابيح السيارات لتضيء ليل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بدلا من نار الصواريخ التي لطالما ألقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية مند ليل الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، تاريخ توسيع إسرائيل حربها على لبنان.

 

مصابيح سيارات لمواطنين لبنانيين بادروا على الفور بالعودة إلى بلداتهم وقراهم بعدما غادروها نازحين إلى أرجاء الوطن. وعادوا فور بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» إثر حرب تدميرية غير مسبوقة.

 

لم يأخذ المواطنون اللبنانيون بالتعليمات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي بتحذيرهم من العودة، لا بل سابقوا بزوغ الفجر في الوصول إلى بلداتهم وقراهم غير المشمولة بالاحتلال الإسرائيلي، وتلك التي يتواجد فيها جنود العدو.

 

ووجد الإسرائيليون أنفسهم أمام الناس في الخيام وغيرها، فتحصنوا بسلاحهم داخل المباني، فيما الناس يهتفون أمامهم في العراء ملوحين برايات النصر.

 

عن جدارة، تمت استعادة مشهد منتصف آب- أغسطس 2006، بعد حرب استمرت وقتذاك 33 يوما، فيما امتدت حرب «سهام الشمال» الإسرائيلية الأخيرة 64 يوما، من دون أن تتبدل نتائج الحروب الإسرائيلية في لبنان، بعودة أهل الأرض حتى إلى ما تبقى من ركام منازلهم وحطام مزروعاتهم.

 

وقد عرفت الأجواء اللبنانية والبلدات والقرى من الجنوب والبقاع مرورا بالساحل الممتد من الحدود الدولية في الناقورة جنوبا إلى الصرفند وصيدا والضاحية الجنوبية وصولا إلى عدد من أحياء العاصمة بيروت، وانتهاء بالشمال وعكار.. عرفت زنار نار إسرائيلي ختامي لحرب إسرائيلية موسعة استهدفت بداية «حزب الله» في 23 سبتمبر الماضي، ثم طالت كل لبنان حتى الثانية قبل الأخيرة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر الأربعاء 27 نوفمبر.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   