زحمة سير خانقة.. آلاف النازحين يتدفقون نحو الجنوب والبقاع والضاحية!

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ما إن بدأ سريان وقف إطلاق النار، حتى بدأت سيارات النازحين بالتوجه إلى قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم تحذير الجيش الإسرائيلي النازحين من العودة إلى مناطقهم.

وشهد أوتوستراد صيدا باتجاه الجنوب زحمة سير، حيث يتوجه الأهالي منذ الصباح الباكر، إلى قراهم وبلداتهم، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

كما شهدت مداخل الضاحية الجنوبية زحمة سير، بسبب مواكب السيارات التي تنقل العائلات التي نزحت عنها، بفعل العدوان اليومي، الذي كان يستهدف مختلف المناطق فيها.

في حين شهدت الطريق الدولية في البقاع زحمة سير خانقة للعودة إلى منطقة بعلبك الهرمل.