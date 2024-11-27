الأنباء الكويتية: لبنان نجح في تسويق الحل الديبلوماسي... وكانت لمقاومته كلمتها في الميدان

A + A -

الأنباء الكويتية: لا بد من الإشارة إلى ان لبنان نجح في تسويق الحل الديبلوماسي غير العسكري للحرب، وكانت لمقاومته كلمتها في الميدان في «الوقت القاتل» من الحرب.

على الرغم من الانتقادات الداخلية التي تعدت الملاحظات.. وبدا لبنان الرسمي متماسكا ومعولا على الميدان لكسر الغطرسة العسكرية الإسرائيلية.

كذلك لا بد من الإشارة إلى ضبط الحرب الإسرائيلية الشرسة من قبل المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والحاضنة العربية لجهة التمسك بلبنان وعدم تركه فريسة أمام إسرائيل، التي خاضت حربا شرسة ضد «حزب الله» وعبره أمام إيران.

حرب جنب فيها المجتمع الدولي البلاد التعرض لتدمير مكوناتها من بنى تحتية أساسية، في طليعتها التواصل مع العالم عبر مطار بيروت الدولي، وتأمين صمود اللبنانيين في عدد واسع من المناطق، بتكريس الحياة الطبيعية إلى حد كبير.