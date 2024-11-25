استهداف مستوطنة شتولا وتجمع لجيش العدو شرق الخيام ليلا

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صدر عن "المقاومة الاسلامية" ليلا البيانان 50و51 جاء فيهما:

"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 18:05 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية".

"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:45 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية".