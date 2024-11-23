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عمليات تفجير عنيفة جدا في الخيام وقرى النبطية!

23
NOVEMBER
2024
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يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، بعملية تفجير  عنيفة جدا ، في  مدينة الخيام ، وقد سمع اثنان منها ، منذ قليل، ووصل عصفها  الى البلدات المجاورة ، وترافق ذلك ، مع  شن غارتين على  مدينة الخيام كما شملت عمليات تفجير المنازل في شمع وطيرحرحا ..

 واستهدفت الغارات المعادية  بلدة رومين ، وديرسريان ، وزفتا ، ودير الزهراني ، وزوطر الغربية، وكوثرية السياد ، انصار ، وحرش كفرتبنيت  3 مرات  والغازية  زبدين ووقوع إصابات مدنية  وعين قانا  ويحمر الشقيف  وكفرملكي واستشهاد وائل محمود حسين  حومين التحتا  كفروة  والقطراني  لاستشهاد 3 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية ومسعفان من الهيئة في دير قانون  واغارت مسيرة  على دراجة نارية في النبطية الفوقا مما أدى لارتقاء شهيد   وسط قصف مدفعي إسرائيلي على قلعة الشقيف وسفوحها الشرقية

وتوغلت  قوات العدو في ديرميماس وحلقت درون إسرائيلية فوق البلدة وطلبت من الأهالي  البقاء في منازلهم، ثم تقدمت  دبابات العدو وتمركزت عند مثلث  كفركلا القليعة تل النحاس  واثناء مرور دورية مشتركة لليونيفل والجيش متوجهة الى مرجعيون واتية من الخردلي سمحت قوات الاحتلال لدورية اليونيفل بالمرور ومنعت دورية الجيش، فعادت الى النبطية وترافق ذلك مع غارات جوية على كفرتبنيت وقلعة الشقيف ويحمر وارنون.     

واستهدفت  غارة بلدة عيناتا  وقصفت عيناتا وحانين وكونين وبنت جبيل من مرابض العدو الإسرائيلي المقابلة  وطاولت الغارات كفرا  ياطر رشاف  و6  غارات على بلدة ارنون حتى محيط قلعة الشقيف  مما أدى ل3 جرحى   وغارة على مجرى الليطاني  بالتزامن مع قصف مدفعي معاد  و7 غارات  على يحمر الشقيف  استهدفت منازل سكنية ودمرتها  وغارات على زبدين واطراف النبطية  ووقوع 3 جرحى  وعلى الجبل الأحمر بين زبدين وشوكين  وحاروف  النبطية الفوقا  حبوش  دير الزهراني  رومين  وطاول القصف المعادي  الخيام برج الملوك  وديرميماس  حداثا التي ارتقى فيها شهيد وشقرا، وشهيد في زوطر الغربية و3 جرحى، وديرسريان وارتقاء شهيد، ومرجعيون حيث ارتقى جريحان وكفرتبنيت وعنقون.  

 واندلعت اشتباكات بين المقاومة  وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث مارون الراس وعيناتا بنت جبيل.

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