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بخاري عرض الاوضاع مع تكتل "الاعتدال الوطني"

20
NOVEMBER
2024
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استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة، تكتل "الاعتدال الوطني" الذي ضم النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية، أحمد الخير وأمين السر التكتل النائب السابق هادي حبيش، وتم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، والجهود الجارية لوقف إطلاق النار، وسبل تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية.

ووجه التكتل "تحية شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه، وحرصها على استقراره، ومسارعتها، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى نصرة لبنان واللبنانيين في مواجهة العدوان وتداعياته، وذلك من خلال الجسر الجوي المفتوح للعمل الاغاثي والانساني، والقمة العربية - الإسلامية التي انعقدت في الرياض دعما لغزة ولبنان، تأكيدا من مملكة الخير على أن لبنان كان وسيبقى مسؤولية عربية لا يمكن أن تتخلى عنها."

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