قوة أممية فرنسية تعرضت لإطلاق نار بِلبنان!

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوة فرنسية تعمل ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تعرضت مساء أمس الثلاثاء لإطلاق نار في جنوب لبنان، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الفرنسيين.



ودعت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، مشددة على ضرورة تنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي ينظم وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان منذ عام 2006.



كما أعربت الخارجية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى التزام باريس بدعم استقرار لبنان وسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تؤدي دورًا حساسًا في الحفاظ على الأمن والهدوء في الجنوب اللبناني.