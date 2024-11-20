الأمطار مستمرة حتى هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،

غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة صباحا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة واحتمال تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد شمالا خلال الفترة الصباحية مع حدوث انفراجات واسعة، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا بدءا من المساء.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم االخميس فيستقر مرحليا حتى يوم الأحد حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات واسعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2500 متر كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة صباحا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة واحتمال تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد شمالا خلال الفترة الصباحية مع حدوث انفراجات واسعة، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا بدءا من المساء.

الجمعة:

صاف اجمالا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض بنسبة الرطوبة.

السبت:

صاف، مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب أو غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,14

-ساعة غروب الشمس: 16,33