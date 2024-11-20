أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لفت انتباه الإعلاميين في قصر عين التينة مقرّ رئاسة مجلس النواب قيام المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين بإلقاء التحيّة على طريقة سلام القدس التي أطلقها السيد حسن نصرالله بعلامة اليد أفقياً فوق اليد عمودياً في ترجمة لدعوته المستوطنين والاحتلال الأميركي إلى مغادرة المنطقة على أقدامهم عمودياً وإلا سوف يغادرونها افقياً محمولين. وعلّق الإعلاميّون على الصورة بالقول إن هوكشتاين تورّط بالسلام بهذه الطريقة ظناً منه أنّها مجرد تقليد لبنانيّ دون فهم معناها.

كواليس

بدأ عدد من قادة 14 آذار ورموزها الإعلاميين الذين كانوا مع عدد من القنوات العربية واللبنانية يتبادلون التهاني بنهاية حزب الله ويبشّرون بأن مرحلة نزع سلاحه بدأت يعلنون استنكارهم لمسار التفاوض الذي لا يتضمّن نزع السلاح ويتحدّثون عن تخاذل أميركي وإسرائيلي أمام الحزب بقبول صفقة تكتفي بتطبيق القرار 1701، حيث يقدّم حزب الله انسحاب قواته وسلاحه الثقيل من جنوب الليطاني مقابل انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة على طول خط الحدود ووقف انتهاكه الأجواء والمياه اللبنانيّة، بما يمنح حزب الله فرصة القول إنه تنازل للبنان ولقاء تحقيق مكاسب وطنية ولم يخسر الحرب، فيما التراجعات الإسرائيلية تعادل خسارة الحرب والعجز عن مواصلتها. ويقول هؤلاء المعترضون على مسار التفاوض إن هذه آخر الحروب على حزب الله، فإذا انتهت بهذه الصيغة فهذه هزيمة نهائيّة لكل خصوم الحزب الداخليين والخارجيين ومنهم واشنطن وتل أبيب، ويدعون لعدم منح الحزب هذا الانتصار.

اللواء: أسرار

لغز

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غمز

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همس

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