عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: روسيا - الغرب: شبح حرب نووية

بري أنجز مع هوكشتين «صياغة تلبّي مصالح لبنان»: اتفاق وقف الحرب بيد نتنياهو

الميدان يسابق المفاوضات: العدو يضغط لاحتلال الخيام



الديار: تفاؤل حذر يحيط بالموقف اللبناني: عقبات التفاصيل تنتظر الحسم

من بيروت إلى تل أبيب: المقاومة تُعيد صياغة الردع

فاتح 110 والمُسيّرات الانقضاضية: رسائل تُسقط رهانات الاحتلال

اللواء: تلاعب إسرائيلي بالحدود ومطالب مرفوضة تواجه هوكشتاين في إسرائيل اليوم

مرونة لبنانية بالمفاوضات وحزب الله يبتعد عن الضوء.. وضغط بتصعيد المواجهات

النهار: شينكر لـ"النهار": فرصة وقف النار قائمة لكن "حزب الله" مشغول بانتصاراته الإلهية

البناء: مفاوضات برّي وهوكشتاين ترسم خطوط الاتفاق وتحسم الخلاف لصالح الـ 1701 / خط ساخن بين عوكر وتل أبيب حول تفاصيل الانسحاب برّاً ووقف الانتهاكات جوّاً / انهيارات في جيش الاحتلال تتسبّب بانسحابات في جبهات شمع والخيام وبنت جبيل /



الجمهورية: هوكشتاين: الحل أصبح قريبًا "من ايدينا"

واشنطن: الإتفاق يتطلب تعاون الطرفين



l'orient le jour: Cessez-le-feu : ambiance positive à Beyrouth, la balle est dans le camp de Tel-Aviv



بعض عناوين الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «حزب الله» يعلن استهداف مشاة إسرائيليين بصواريخ موجّهة في مركبا



الأنباء الكويتية: صاروخ تل أبيب والميدان حرّكا المفاوضات بإيقاع متوازن وبضغط أميركي على نتنياهو.. وأصوات حزبية ونيابية تستنكر عدم اطلاعها على مسودة الاتفاق و«تغييب الدولة»

هوكشتاين: الحلّ أصبح قريباً.. وميقاتي: همّنا وقف حرب الإبادة الإسرائيلية



الوطن السورية: عراقجي أكد وقوف إيران الدائم إلى جانب سورية في مواجهة أي تهديد إرهابي … صباغ من طهران: من حق بلدينا الدفاع عن نفسيهما وحماية أراضيهما