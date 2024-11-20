"الحزب" لم يقدم ردا مكتوبا... واشنطن: المفاوضات غير مكتملة

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الأنباء الكويتية: قال مصدر مطلع ومتابع لمسار المفاوضات لـ«الأنباء»: «وضع الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي الرد على المسودة الأميركية. بينما تردد أن حزب الله لم يقدم ردا مكتوبا، بل اكتفى بملاحظات تمت صياغتها مع الرئيس بري وأرسل الرد إلى السفارة الأميركية».

وأضاف المصدر: «عندما تبين لواشنطن أن الرد لا يتضمن موقفا واضحا وتأكيدا من حزب الله، اعتبرت أن الموضوع غير مكتمل، وصرفت النظر عن الزيارة التي ينظر اليها كل من الجانبين اللبناني والأميركي على أنها مفصلية.

وقد شدد الجانب الأميركي على التزام واضح من الحزب. وانطلق من سابقة الاجتماع الثلاثي لبري وميقاتي ووليد جنبلاط في 2 أكتوبر الماضي، والتي أعتبرها الأميركيون ناقصة بعدم ورود وقف واضح لحزب الله فيها».