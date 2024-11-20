الشرق الأوسط السعودية: حزب الله يعلن استهداف مشاة "إسرائيليين" بصواريخ موجّهة في مركبا

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أعلن «حزب الله» أنّ مقاتليه استهدفوا ليل الثلاثاء قرب بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجّهة جنودا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدا أنّه أوقع أفراد هذه القوات "بين قتيل وجريح".

وقال الحزب في بيان إنّ مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية (...) بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة" و"لدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات" تمّ استهدافها "بصاروخ موجّه ثان، أوقع فيهم إصابات مؤكدة"، قبل أن تحاول "قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدّم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها" مقاتلو الحزب "بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".