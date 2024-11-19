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اعلنت "المقاومة الإسلاميّة" في البيان (9)، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 11:00 من مساء أمس الإثنين 18-11-2024، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم، شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة.



وفي البيان (10)، أعلنت "المقاومة"، "ان مجاهديها استهدفوا عند الساعة 10:45 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، محلقة إسرائيلية في أجواء بلدة الطيبة، بالأسلحة المناسبة، وتم إسقاطها في المنطقة".

وفي البيان (11)، أعلنت "المقاومة الإسلاميّة، "ان مجاهديها استهدفوا مساء أمس الإثنين 18-11-2024، تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بصلية صاروخية نوعية".