الأعنف منذ بداية العدوان.. النبطية تحت القصف: شهداء وجرحى وتدمير منازل

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نفذ جيش العدو الإسرائيلي تهديداته لمدينة النبطية بعد التحذيرات التي اطلقها الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي قاغار الطيران الحربي ليلا على المناطق والمراكز التجارية والسكنية التي شملها التهديد حيث شن 4 غارات وهي الأعنف منذ بداية العدوان واسفرت عن تدمير مركز تجاري كبير ومحيطه وسط المدينة وسنتر خياط في المدينة

واغار الطيران المعادي على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في عربصاليم مما أدى لاستشهاد 6 مسعفين وهم مصطفى حناوي حسن عبود محمد حناوي احمد عباس عبود احمد محمود عبود وعباس عبود

جدد الطيران الحربي المعادي غاراته الجوية على مدينة النبطية فاستهدف حي السرايا حي الميدان حي المسلخ بير القنديل وحي الراهبات حي الجامعات وساحات النبطية الفوقا وحي الرويس ووسط النبطية في محيط القرض الحسن والسوق التجاري في المدينة فيما يشبه زنار نار من الغارات الكثيفة والعنيفة على مدينة النبطية بلغت 10 غارات طاولت وسط المدينة جانب ريفولي مول ومحطة الأمانة

وادت الغارات على مدينة النبطية الى استشهاد المواطنين فضل وحسن منصور وجواد الصبوري وحسين منصور قرب الريفولي واجلاء عدد من الإصابات واستشهد لؤي الموسوي في النبطية الفوقا والتي كانت عائلته قضت بغارة إسرائيلية بداية العدوان كما استهدفت الغارات يحمر الشقيف مرتين بلدة الطيبة زيتا قناريت عنقون جباع برغز صف الهوا في بنت جبيل وحومين الفوقا وحبوش والخيام وميفدون ويحمر الشقيف وعربصاليم ومجدل سلم وشوكين وبنت جبيل

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على حي الراهبات في النبطية عدة مرات مما أدى لاصابة عنصرين من الهيئة الصحية الإسلامية بجروح طفيفة ومواطن مدني بجروح طفيفة أيضا مرتفعات جبل الريحان كفررمان حي التابلين دير الزهراني حيث لم ينفجر الصاروخ الثاني قرب بلدية الدير الى ان فجره الجيش عصر اليوم الامر الذي أدى لقطع الطريق مع النبطية وإعادة فتحها لاحقا واصابة الزميلة رنا جوني برضوض اثناء مرورها على الطريق العام تزامنا مع الغارة التي استهدفت احد المباني بنعفول واصابة 4 مواطنين الطيري الغازية ويحمر الشقيف مدمرا أربعة مبان سكنية واستشهاد خليل احمد عليق وذو الفقار غازي سعيد على طريق القدس كفرملكي وغارتين على النبطية الفوقا مدينة بنت جبيل وغارتين على حي الدير وحي الرويس في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات فرون الغندورية والاودية المحيطة بهما عند قعقعية الجسر صير الغربية واستهداف صيدلية وارتقاء شهيد عيناتا برعشيت صفد البطيخ حانين كفرا وغارات على بنت جبيل كفرجوز حبوش الصوانة الهبارية مما أدى لاستشهاد ياسين أبو قيس اثناء عمله في قطف الزيتون والقطراني المحمودية والدمشقية والخيام

وطاولت الغارات مجدل سلم حانين الصوانة حداثا شقرا برعشيت كونين عيناتا دير الزهراني ياطر بالتزامن مع قصف مدفعي على حرش كونين بالقنابل الحارقة فيما يسعى العدو لاحراق الاحراج المتاخمة لبلدات راميا وعيتا الشعب كما استهدف القصف ارنون وياطر بيت ياحون وكونين وعيناتا وقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا على مجرى نهر الليطاني في خراج بلاط ودبين زوطر الشرقية ويحمر الشقيف واطراف كفرحمام وكفرشوبا محلة المعيصرة في الهبارية وادي السلوقي ووادي الحجير

و شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية حربية وسط تحليق متكرر للطيران الحربي فوق الجنوب والنبطية حيث خرق جدار الصوت على دفعات وغارات وهمية كثيفة فوق المنطقتين.