لقاء للتيار الوطني الحر في أستراليا وترحيب بزيارة ناجي حايك

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اقام التيار الوطني الحر لقاءً في سيدني جمع التياريين وعدد من افراد الجالية اللبنانية في استراليا بحضور الوزير السابق د بيار رفول. والقى ممثل استراليا في المجلس الوطني طوني طوق كلمة رحب فيها بنائب رئيس التيار للعلاقات مع الاحزاب الخارجية د.ناجي حايك واصفاً اياه بالقامة الوطنية غير الكلاسيكية وصاحب الرأي الصريح رافعاً صوت الحرية والاحرار.

كما رحب بافراد الجالية اللبنانية من كل الولايات وهم سفراء للبنان المنكوب والمصمم على القيامة رغم الدمار وقال : لا تخافوا على لبنان ... لبنان راجع ... راجع يتعمر لبنان..