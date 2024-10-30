تقرير لجنة الطوارئ: تضرر 39 مستشفى و عدد من المراكز الطبية و الاسعافية

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 32 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن وجاء فيه:

"خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 101 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11579 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 28 شهيداً و165 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2820 شهيداً و12937 جريحاً.

بناء على التقارير الصادرة عن وزارة الصحة لغاية 28\10\2024 تم تسجيل 172 شهيداً و233 مصاباً من العاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى تضرر 39 مستشفى و80 مركزاً طبياً واسعافياً و 242 آلية.

لتاريخه تم فتح 1120 مركزاً لاستقبال النازحين منها 949 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188217 نازحاً (43759 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 29 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 356646 مواطناً سورياً و 169702 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.

تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".