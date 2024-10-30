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"يديعوت أحرونوت الاسرائيلية": المحادثات من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة... ورد لبناني...

30
OCTOBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أفادت جريدة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، أنّ «المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة. وأنّ «هوكشتاين يقود هذه الجهود، ويعتزم زيارة كل من اسرائيل ولبنان».


وكشف مصدر لبناني لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن «المعلومات التي نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» بشأن مقترح تسوية في لبنان غير صحيحة».

 

وأضاف المصدر، أن «هوكشتاين، لن يعود إلى لبنان قبل الانتخابات الأميركية.

 

وأن الرئيس نبيه بري وحزب لله يتحدثان حالياً عن إمكانية التوصل إلى هدنة قد تمهد لوقف إطلاق نار».

 

وأكد المصدر اللبناني، أن «أي هدنة يتم الاتفاق عليها، إذا تمت، لا تعني فصل جبهة لبنان عن غزة كما ذكرت الصحيفة الاسرائيلية.


كما كشف مصدر مقرب من الرئيس بري لـ «سكاي نيوز»: إن الموقف الرسمي اللبناني لم يتغير رغم كل التسريبات في وسائل الإعلام.

 

واتفقنا خلال زيارة هوكستين على خريطة طريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.


وفي السياق، كشف موقع «أكسيوس» الأميركيّ، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو سيعقد مناقشات مع وزرائه بشأن الإتّصالات حول تسوية سياسية لإنهاء الحرب في لبنان».


وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنّ «الحرب في الشمال ستنتهي قبل نهاية العام». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول سياسي أن «الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة».

اللواء
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