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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024

30
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الأخبار: العدو يتوغل ولا يسيطر

إسرائيل تناور وهوكشتين لم يأت... وبري يحسم: لبنان قال ما عنده | ما هي ثوابت حزب الله إزاء الحرب والمفاوضات؟

 

 

 

النهار: خشية من تصعيد ملتهب على وقع العدّ العكسي للأسبوع الأخير للانتخابات الرئاسية الأميركية... "النهار" في تغطية مستمرّة

 

 

 

الديار: الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله... تفاؤل حذر في مفاوضات الدوحة
الانتخابات الرئاسية مُرَحّلة الى العام المقبل

 

 

 

الجمهورية: الحلول غائبة والتصعيد مستمر
الفاتيكان لتثبيت مسيحيي الحدود

 

 



اللواء: همجية الاحتلال: القتل للقتل واعتراف إسرائيلي بمصرع 33 جندياً
تضارب المعلومات حول مهمة هوكشتاين.. وحزب الله يسمي قاسم أميناً عاماً

 

 

 

l'orient le jour: Négociations et enjeux : au-delà du cessez-le-feu, tirer le Liban des bras de l’Iran

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الرئيس الإيراني: تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً لـ«حزب الله» «سيعزز المقاومة»

 

 

 

الأنباء الكويتية: نعيم قاسم أميناً عاماً لـ «حزب الله» وغالانت ينشر صورته: العدد التنازلي بدأ.. ودبابات الاحتلال تصل إلى تخوم بلدة الخيام في الجنوب
إسرائيل تسعى إلى «منطقة عازلة» وتلوّح بالحصار للضغط في المفاوضات

 

 


الوطن السورية: مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السورية والبيلاروسية … صبّاغ: موقفنا ثابت بوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة

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