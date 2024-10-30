"محادثات الدوحة" ايجابية وجدية جدا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على وقع العدوان المستمر من الجو والبحر والبر، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، يعيش اللبنانيون حرب اعصاب من نوع آخر ساحتها الميدان الاعلامي، وسط تضارب للمعلومات وصل حد التناقض، يمتد من تل ابيب الى واشنطن، التي اكدت مصادر اعلامية فيها ان اجواء محادثات الدوحة بين مدير وكالة الاستخبارات الاميركية، وليام بيرنز، ورئيس الموساد، حول التوصل الى وقف اطلاق نار على جبهتي لبنان وغزة، ايجابية وجدية جدا، في مقابل معلومات اخرى تنسف السيناريو المتفائل، معتبرة ان ما يحصل لعب في الوقت الضائع.