بيان " هما" من أمانات السجل العقاري في بعبدا والشوف

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اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في بعبدا والشوف ستقوم نهار الخميس الواقع في 31 تشرين الاول 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .