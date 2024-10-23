الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال "خبير مركزي" في الحزب

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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر "اكس" اليوم الأربعاء، عن تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافًا لحزب الله في عمق لبنان.

ووفقًا لأدرعي، فقد أغارت طائرات سلاح الجو يوم الاثنين الماضي بتوجيه استخباري على منطقة الهرمل، حيث قضت على المدعو خليل محمد أمهز، الذي كان يشغل منصب مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله (127).

وأضاف أدرعي أن أمهز كان خبيرًا مركزيًا في الوحدة، التي تعمل على تطوير وإطلاق طائرات مسيرة انقضاضية وأخرى لجمع المعلومات نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأكد أن "سلاح الجو الإسرائيلي قد استهدف عشرات الأهداف التابعة لهذه الوحدة خلال الشهر الماضي".