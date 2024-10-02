"الجيش الإسرائيلي" يعلن قصف أهداف تابعة لـ حزب الله في بيروت

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم (الأربعاء)، أنّه يشنّ غارات جوية على أهداف تابعة لـ«حزب الله» في بيروت.

وقال الجيش في بيان إنّه «بصدد تنفيذ ضربات ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في بيروت»، وذلك بعيد إعلان مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ غارتين إسرائيليتين استهدفتا «الضاحية الجنوبية»، معقل «حزب الله».

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا قبل ساعة من ذلك سكّان مبنيين يقعان في الضاحية الجنوبية لبيروت وأولئك المقيمين في مبان تقع ضمن مسافة 500 متر منهما إلى إخلاء مساكنهم «فوراً» حفاظاً على «سلامتهم».



وفي رسالة نشرها على منصة «إكس» وأرفقها برسوم بيانية تحدّد موقع المبنيين المعنيّين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً في حي حارة حريك، في المباني المحدّدة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله (...) من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر».