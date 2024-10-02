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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 2 تشرين الأول 2024

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الأخبار: صدمة ما بعد النشوة

 

 

 

النهار: توغّلٌ "استطلاعي" جنوباً يمهّد للمعركة الكبرى

 

 

 

الجمهورية: رد ثاري "محدود" لإيران
وجهتان للغليان من الجنوب إلى إيران

 

 

 

الديار: 200 صاروخً في نصف ساعة... إيران تضرب «إسرائيل» وتحذرها من الردّ
من المجاهدين الى السيّد: من حدود فلسطين... مستمرّون حتى نحقق آمالكَ
باريس تطرح خارطة طريق من ثلاث نقاط: 1701 فرئيس فمساعدات

 

 


اللواء: «اليوم البائس» في إسرائيل: نتنياهو يمضي نحو الحرب الشاملة أم يرتدع؟
الاحتلال يخفق في التقدم جنوباً.. وصواريخ المقاومة تضرب قواعد في الجليل وصفد

 

 


البناء: إيران تحطّم جدار الصمت بـ 250 صاروخاً فارطاً للصوت وتفرش سجادة الرد / واشنطن وتل أبيب عالقتان بين ردّ يشعل حرباً وصمت يسقط التباهي بالردع / حزب الله يضبط جيش الاحتلال بأكاذيب العملية البرية التي لم يرَها أحد إلا هغاري /

 

 



l'orient le jour: Série de frappes israéliennes nocturnes dans la banlieue sud et au sud de Beyrouth | Jour 361 de la guerre

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: إيران ارتكبت خطأ كبيراً ستدفع ثمنه
إسرائيل تجهز «غارات قوية في جميع أنحاء المنطقة»

 

 

الأنباء الكويتية: بري يتبنّى نداء رئيس الحكومة للدول المانحة لإغاثة لبنان ويطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لكسر الحصار الإسرائيلي على لبنان
بيروت تستعيد أجواء 1982.. والتطورات تحجب مبادرة ميقاتي

 

 

الوطن السورية: إيران تباغت إسرائيل وتمطرها بمئات الصواريخ رداً على اغتيال الشهداء … ثبات ونيران المقاومة تمنع العدو من عبور الحدود

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