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للمضمومين إليكم هذا الخبر السار ...!

1
OCTOBER
2024
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه  “نظرا للأوضاع الأمنية والإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، وحيث أن الكثير من المضمونين نزحوا قسرا من قراهم ومساكنهم، وحيث أنّ الضرورة تقضي الاستمرار بتقديم وتفعيل خدمات الصندوق الأساسية من طبابة واستشفاء للمضمونين وغيرها من التقديمات الصحية والإجتماعيّة التي يؤمنها الصندوق لاسيما للنازحين منهم، أصدر المدير العام د. محمد كركي قراراً بتاريخ 1/10/2024 حمل الرقم 585 قضى بموجبه إمداد مكاتب الصندوق بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي 18 مليار ل.ل. تحاكي الطلب المتزايد عليها وتمكّنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، لاسيّما النازحين منهم، على أنّ تخصّص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية ولا تشمل تقديمات المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة، وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30 . وفي سياق متّصل، ومن أجل تأمين استمرارية عمل المرفق العام، أصدر المدير العام للصندوق تعميما بتاريخ 1/10/2024 حمل الرقم 2095 طلب بموجبه إلى المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المراكز التواصل مع المستخدمين المتغيّبين عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية القسرية، وإبلاغ المديرية الإدارية بموجب لوائح تتضمن أسماء المستخدمين والمياومين المتغيبين وأماكن سكنهم الأصلية والأماكن التي نزحوا إليها وأرقام الهواتف وذلك لاتخاذ التدابير الملائمة لوضعهم. وسوف يتّخذ د. كركي،  تباعاً ووفقاً لتطوّر الأوضاع ومسارات الظروف، كافّة القرارات اللازمة لضمان حسن سير عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي واستمرارية تأدية الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل”.


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