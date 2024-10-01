المملكة المتحدة تنظم رحلة جوية لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة لبنان!

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عممت السفارة البريطانية في بيروت تصريحا لوزير الخارجية ديفيد لامي ، أعلن فيه "أن الحكومة البريطانية نظمت بالامس رحلة جوية من لبنان لمساعدة المواطنين البريطانيين الراغبين في المغادرة بعد تصاعد وتيرة العنف في المنطقة".

ولفتت السفارة الى ان " الرحلة الجوية، للمساعدة في تلبية أي طلب إضافي للمواطنين البريطانيين وأفراد أسرهم الراغبين في مغادرة لبنان.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة بيروت يوم الأربعاء 2 تشرين الاول. وستعتمد أي رحلات اضافية في الأيام المقبلة على الطلب والوضع الأمني على الأرض.

وسيتم إعطاء الأولوية في هذه الرحلة للمواطنين البريطانيين الاكثر حاجة.

والمؤهلون هم: المواطنون البريطانيون وزوجاتهم أو شركائهم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. و يجب أن يحمل الركاب جميعهم وثيقة سفر صالحة. سيحتاج أفراد الاسرة ممن هم ليسوا مواطنين بريطانيين إلى تأشيرة أو إذن صالح للدخول أو البقاء لمدة تزيد عن 6 أشهر.

من المقرر أن تغادر الرحلة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الأربعاء 2 تشرين الاول.