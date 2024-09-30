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هيئة المحامين في التيار: الوقت اليوم للتضامن والتكاتف والعمل على تمكين الوحدة الداخلية لمواجهة العدوان وإيجاد حلول تنهي حالة الحرب

30
SEPTEMBER
2024
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صدر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تقف هيئة المحامين وقفة تضامن مع كل شهيد وجريح ونازح ومتألم من جراء العدوان الاسرائيلي السافر الذي لم يفرق بين أهالي الوطن الواحد حيث وزع حقده يميناً وشمالاً وطال الرموز الوطنية و المواطنين العزل ضارباً عرض الحائط مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
إن هيئة المحامين، انطلاقاً من الثوابت والمواقف المعلنة من قيادة التيار الوطني الحر والتي أكدت ان الوقت اليوم للتضامن والتكاتف والعمل على تمكين الوحدة الداخلية لمواجهة العدوان وإيجاد حلول تنهي حالة الحرب ومن منطلق الشعور بالمسؤولية النقابية في نقابة تعتبر أم النقابات، تدعو جميع الزملاء المحامين لملاقاتها ترفعاً عن كل ما من شأنه بث التفرقة وتضع نفسها بتصرف كل الأطراف لإيجاد مخارج تحفظ وحدة نقابة المحامين وتعزز دورها الوطني الجامع وكمرجع قانوني في مرحلة أحوج ما يكون فيها لبنان إلى من يدافع عن حقوقه.

و في هذا السياق ستبادر هيئة المحامين في التيار إلى التواصل مع جميع الأطراف والقوى النقابية بما يساعد على تحقيق هذه اللحمة الوطنية.

كما تعلن الهيئة عن تشكيل لجنة طوارئ من ضمن خلية الأزمة المركزية للتيار لمتابعة شؤون المحامين وحاجاتهم وخاصة أولئك الذين اضطروا الى ترك منازلهم ومكاتبهم و هي سوف تعمل في هذا الإطار تحت كنف مجلس النقابة الذي تضع كل طاقاتها بتصرفه.

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