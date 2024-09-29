منخفض جوي بانتظارنا...

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يؤثر على لبنان طقس مستقر يستمر لغاية يوم غد الاثنين، يترافق هذا الطقس مع درجات حرارة مستقرة.

ومن المتوقع أن يسيطر على لبنان منخفض جوي يتمركز فوق تركيا والبحر الاسود ويؤدي الى طقس خريفي ممطر احياناً وانخفاض الحرارة ورياح نشطة يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً

- الرياح : شرقية ليلاً تتحول جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً تتحول جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء: غير مستقر وغائم اجمالاً مع تشكل ضباب وتتساقط امطار متفرقة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية قوية احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٥ كم/س.

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