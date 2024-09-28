مصطفى حمدان: يا سيد لن يلوي السفاح يدنا

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توجه العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، إلى المجاهدين في حزب الله وكل المقاومين على امتداد الوطن اللبناني والأمة العربية والمسلمين عموماً، بالمباركة باستشهاد القائد العربي المقاوم الأول السيد حسن نصرالله، قائلاً:

يا سيد المقاومين وسيد الثائرين والسائرين على طريق القدس ..

يا قائد الرضوان والمصطفى، والهادي، والجهاد، والقادر، وكل الشهداء، الذي جعلت من شهادتهم عشقاً لله رب العالمين وقيمة للأمة ..

اليوم ٢٨ أيلول ٢٠٢٤ أصبحت يا سيد فى جوار الله الذي لا يضام ، وفي كنف الله الذي لا يرام ، وفي سلطانه الذي لا يستطاع، وفي ذمة الله التي لا تُخْفَرُ، وفي عز الله الذي لا يُقهر، وفي حرم الله المنيع، وفي ودائع الله التي لا تضيع .

يا سيد لن يلوي السفاح يدنا، هذا وعد العاقل، عاشت المقاومة اللبنانية، سنقصم ظهرهم، وسنهتف معك من كريات إلى ايلات، إنه العهد والوعد وفلسطين هي الدرب والنصر المبين.