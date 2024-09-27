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200 مليون دولار للمودعين!

27
SEPTEMBER
2024
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قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يمنح المودعين المستفيدين من التعميمَين 158 و166، أي الذين يحصلون على دفعات شهرية بين 150 دولاراً شهرياً و300 دولار شهرياً و400 دولار شهرياً، مبلغاً يساوي ثلاث دفعات يسدّد لمرّة واحدة بشكل استثنائي، على أن يحسم من رصيدهم في نهاية الدفعات المخصّصة لهم بموجب هذه التعاميم.وبحسب المعطيات المتوافرة من مصادر مصرف لبنان، فإن كلفة الدفعات الثلاث تقدّر بنحو 200 مليون دولار تقريباً. علماً بأنه قبل بضعة أشهر كانت كلفة التعميمين تبلغ سنوياً نحو 1.3 مليار دولار توزّع على نحو 370 ألف مستفيد، تدفع المصارف نصفها ومصرف لبنان يدفع النصف الآخر.
وستضخّ هذه الدفعات الكثير من السيولة بالدولار في السوق، فضلاً عن أنه سيكون لها مفاعيل اجتماعية واسعة على المودعين الذين ليس لهم مصادر دخل أخرى، وهي نوع من أنواع الدعم الذي يقدّمه مصرف لبنان لأنه سيموّل كلفتها من سيولته بالعملة الأجنبية، على أن يحسم حصّة المصارف لاحقاً.
شروط الاستفادة من التعميمين أن التعميم 166 يتعامل مع المودعين الذين تكوّنت حساباتهم بالعملة الأجنبية بعد 31/10/2019، حتى لو كانوا قد استفادوا من التعميم 158، وهذا الأخير يتعامل مع المودعين الذين تكوّنت أموالهم بالعملة الأجنبية قبل هذا التاريخ. سائر الشروط متشابهة لجهة ألّا يكون صاحب الحساب قد نفذ عمليات على «صيرفة» تفوق أو توازي 75 ألف دولار، وألّا يكون قد سدّد قروضاً على أسعار صرف متعدّدة بقيمة توازي أو تفوق 300 ألف دولار، وألّا يكون قد حوّل وديعته من ليرة إلى دولار بما يوازي أو يفوق 300 ألف دولار. وتكون الاستفادة محصورة بحساب واحد في مصرف واحد، لا عن الحسابات الأخرى في مصارف أخرى إذا توافرت، ويستفيد الشريكان في الحساب بنسب متوازية من مصرف واحد أيضاً. وألّا يكون لدى الزبون/ المودع «حركة شيكات مصرفية تدلّ على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019». بموجب التعميم 158، هناك من يحصل على 400 دولار شهرياً ضمن حدود معينة، وهناك من يحصل على 300 دولار شهرياً، أما بموجب التعميم 166 فالدفعة الشهرية توازي 150 دولاراً ضمن سقف محدّد أيضاً.

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