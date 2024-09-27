عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 أيلول 2024

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الأخبار: الغرب منخرط في حرب «الاجتثاث»

الديار: اجماع في «اسرائيل» على سفك دماء اللبنانيين: لا وقف للعدوان

الغارات الوحشية تتوسّع... وصليات صواريخ المقاومة أكثر غزارة

واشنطن تمنح «اسرائيل» دعماً عسكرياً وتحذّر من حرب مُدمرة!

اللواء: سيناريو الخداع الإسرائيلي يمهِّد للغزو البرِّي

انهيار مفاوضات هدنة الـ «21 يوماً».. ومساعدات أميركية لدعم آلة الحرب العدوانية

البناء: المسار التفاوضي يتراجع لصالح طبول الحرب في الكيان سياسياً وعسكرياً وشعبياً / المقاومة تبدّد في الميدان أوهام المستوطنين وجيشهم وقادتهم وترسم سقوفهم بالنار / النصّ الفرنسيّ الأميركيّ: تهدئة منفردة لتفاوض متلازم للقرارين 1701 و 2735

النهار: إسقاط اقتراح وقف النار بفائض المجازر

الجمهورية: محاولات لوقف النار يعطّلها نتنياهو

جنبلاط لـ "الجمهورية": الأولوية للصمود



l'orient le jour: Berry à « L'OLJ » : L'initiative franco-américaine « pose les bases d'un accord sérieux »

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: السعودية تعلن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»



الأنباء الكويتية: رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي موافقته على المقترح الأميركي - الفرنسي.. وجيشه يستهدف «الضاحية» للمرة الرابعة

تعنت نتنياهو يهدد هدنة الـ «21 يوماً» وغالانت يأمر بمواصلة الهجمات على لبنان