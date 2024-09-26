لجان التيار المركزية وهيئات الأقضية تابعت أنشطتها في جمع التبرعات ومساعدة الأهالي القادمين من المناطق المعرضة للعدوان

A + A -

تابعت لجان التيار الوطني الحر المركزية وهيئات الأقضية أنشطتها في إغاثة المواطنين القادمين من الجنوب والمناطق التي تتعرض للعدوان، وبادرت إلى تنفيذ سلسلة من الخطوات الميدانية اليوم الخميس، كما دعت الجميع إلى التبرع ووعت أرقاماً مخصصة لذلك.

فقد أطلقت لجنة القضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار الوطني الحر حملة دعم للعائلات القادمة من المناطق التي تتعرض للعدوان، ودعت للتبرع على الرقم التالي: 81549435.

إلى ذلك بادر قطاع الانتشار في "التيار الوطني الحر" إلى حملة لجمع التبرعات مع مختلف دول الانتشار من أجل الوقوف الى جانب الاهالي الذين تهجروا، وتمكّن من تأمين بعض المساكن والمستلزمات في انتظار المزيد من المساعدات. ودعا القطاع الراغبين بالدعم إلى التواصل على الرقم التالي: 76/808075

وفي أنشطة هيئات الأقضية، واصلت هيئة قضاء بعبدا العمل في المطبخ الميداني لتقديم المساعدات الغذائية لأهل الجنوب. كما أطلقت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر حملة تبرعات ودعت لتسليمها في مكتب هيئة القضاء -نهر الموت، ودعت للتواصل على الرقمين التاليين: ٧٦/٠٦٤٤٥٩ - ٨١/١٧١٥٢٩. وعملتْ مع منسقي الهيئات المحلية المتنية على توزيع بعض الحاجيات الضرورية ضمن الامكانيات المتوفرة عندها.

وفي الكورة بادر قطاع الشباب في هيئة القضاء بحضور المنسق غسان كرم ومنسقي البلدات المعنية وعضو اللجنة المركزية للاقضية، الى زيارة تفقدية وتقديم بعض الإحتياجات للأهالي القادمين من الجنوب وبيروت في مدرسة كفرحزير الرسمية وثانوية اميون الرسمية ومعهد أميون الفني.

وفي هيئة قضاء كسروان – الفتوح أطلقت لجنة الشباب والرياضة مع شباب وصبايا التيار في القضاء حملة تبرعات من مواد غذائية ومواد تنظيف، ودعت إلى تسليم المساعدات في هيئة قضاء كسروان الفتوح - جونية

أو في بيت الشباب، صربا. ووضعت الأرقام التالية للتبرع والتواصل: 03/696962 -70/515410

71/977628 -71/058455 كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم توزيع المساعدات على المدارس التي استقبلت الأهالي وليس على البيوت المستأجرة.

وعلى صعيد هيئة قضاء جبيل، دعت إلى تسليم التبرعات في مكتب الهيئة في مدينة جبيل، ودعت إلى التواصل على الرقمين التاليين: ٧١٢٥٧٠٠٠ و ٠٣٤١٣٥٢٥

ومن جهتها جمعت هيئة قضاء زحلة المساعدات والحصص الغذائية لتقديمها للأهالي القادمين من الجنوب، ودعت إلى التبرع في مكتب الهيئة في كريستال سنتر وعلى الأرقام التالية:

70143917 08812100 – 03028129 – 03773677.

كذلك أطلقت هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر حملة تبرعات، في مقر التيار الوطني الحر قضاء الشوف- الدامور، مكتب هيئة القضاء وحددت أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة١٢ ظهرا، ووضعت الأرقام التالية للتبرع: ":٠٣٥٧٩٤٥٧ -٠٣٢٦٦٢١١

ودعت قضاء جزّين في التيار الوطني الحر إلى التبرع بالمواد الغذائية ومواد التنظيف في بيت الشباب – جزّين وعلى الأرقام التالية: • 79120017 • 70421414 • 03410627

ومن جهتها أطلقت هيئة قضاء النبطية في التيار الوطني الحر بالتعاون مع شباب وصبايا التيار في القضاء حملة تبرعات من مواد غذائية ومواد تنظيف لمساندة أهلنا اللذين تركوا بيوتهم.

ودعت الى تسليم التبرعات (السلع) في المركزية - ميرنا الشالوحي لصالح هيئة قضاء النبطية

وايضا للتبرعات المادية داخل وخارج لبنان من خلال

* Wish money-03431727

* OMT- western union

ووضعت الرقمين التاليين للتبرع والتنسيق: 03020733 و 03431727