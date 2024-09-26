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جهد دوليّ غير مسبوق لوقف العدوان على لبنان!

26
SEPTEMBER
2024
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العدوان الإسرائيلي إلى اتساع، والشهداء والجرحى الى ارتفاع، وحجم الدمار مشهد فظيع أكبر وأوسع من أن تحتويه العيون، والنازحون مئات الألوف من العائلات التائهة في العراء. وكرة النار تدحرجت على اكثر من نصف مساحة لبنان، وتندفع في تسارع خطير نحو مهاوٍ ومنزلقات مجهولة، وتسابق ما وصفه مصدراً مسؤولاً لـ»الجمهورية» جهداً دوليّاً واسعاً غير مسبوق لوقف العدوان، يتهيّب الحرب الشاملة، تتصدّره الولايات المتحدة الأميركية التي تدفع إلى تطوير مسارٍ جديد وجدّي لحل سياسي، وتشارك فيه باريس بزخم كبير ودول عربية، وخط مفتوح على مصراعيه مع إيران.

واشارت المصادر إلى أنّ اتجاهات الأمور يفترض أن تتوضح في السّاعات القليلة المقبلة، من خلال مبادرة البيت الأبيض في اتجاه إبرام تسوية مفاعيلها ممتدة من جنوب لبنان إلى غزة. وترتكز في الجانب الأساس منها على مشروع الحل السياسي، سوّقته الإدارة الاميركية عبر آموس هوكشتاين، الذي تمّ التوافق بين الوسيط الاميركي والمسؤولين اللبنانيين، على معظم مندرجات هذا المشروع، وكذلك على إزالة او تعديل البنود التي يمكن ان تخلق التباسات وإشكالات.

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