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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 أيلول 2025

25
SEPTEMBER
2024
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الأخبار: الصواريخ تنطلق ومستوطنون بلا ملاجئ

 

 

 

الديار: حزب الله من «حرب الاسناد» الى «حرب الاستنزاف» في معركة «الحساب المفتوح»
فشل خطة الطوارئ الحكومية.... القطاع الصحي يحذر: المستشفيات «فولت»
اتصالات اميركية ــ فرنسية في نيويورك تصطدم بالشروط الإسرائيلية

 

 

 

اللواء: إسرائيل تدخل مأزق الحرب مع حزب الله.. وتنخرط بمفاوضات التهدئة في نيويورك
استهداف قائد الوحدة الصاروخية في الغبيري.. ومسيَّرات الحزب تهدِّد المنشآت البحرية والصواريخ تطال مستوطنات جديدة

 

 

 

البناء: صواريخ المقاومة تحوّل 5000 كلم مربّع شمال فلسطين إلى منطقة عمليات / كبار ضباط جيش الاحتلال ينفون مزاعم قيادتهم عن تدمير مقدرات المقاومة / دعوات للعمليّة البرية بين قادة الكيان… والعسكريّون ينصحون باتفاق في غزة /

 

 

 


النهار: مطالع حركة ديبلوماسية دولية للجم الحرب؟

 

 

 


الجمهورية: حراك دبلوماسي لخفض التصعيد
هل حزب الله مهزوم؟

 

 

 

l'orient le jour: Raid israélien sur Saadiyate : forte détonation entendue jusqu'à Beyrouth et le Mont-Liban

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: لبنان تحت الهجوم الجوي الإسرائيلي لليوم الثاني... واستهداف الضاحية مجدداً
اغتيال قائد منظومة الصواريخ في «حزب الله»

 

 


الأنباء الكويتية: غانتس يهدد باجتياح بري.. وغوتيريش يصف حرب غزة بـ «كابوس» يجرّ المنطقة إلى الفوضى
لبنان «على حافة الهاوية» .. وبايدن: الحل الديبلوماسي مازال ممكناً

 

 


الوطن السورية: ترأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه … الرئيس الأسد: على الحكومة أن تكون حكومة الواقع لا حكومة الأحلام

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