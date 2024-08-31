4 متورّطين بعمليات ترويج وتعاطي مخدرات في قبضة قوى الامن...!

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اعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّـة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج وتعاطي المواد المخدّرة في منطقة النبطية. وعلى اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هوياتهم، وهم كل من:

- ع. ش. (مواليد عام 1969، لبناني) - ب. ك. (مواليد عام 1996، سوري)

- ن. غ. (مواليد عام 1993، سوري)

- ا. ع (مواليد عام 2001، سوري)

ولفت البيان الى انه بتاريخ 26-8-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجدهم وذلك داخل منزل في محلة عدشيت، حيث عملت على مداهمته وتوقيفهم، وبتفتيشهم والمنزل تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف، /660/ حبة مخدّرة نوع كبتاغون، /29/ حبة مخدّرة نوع ترامال، میزان رقمي، دفاتر ورق لف سجائر و/3/ هواتف خلوية. سُلِّمُوا مع المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.