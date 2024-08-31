تحذير من ارتفاع موج البحر.. وانخفاض بدرجات الحرارة!

طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع بعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد.
الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم:
- غائم جزئياً مع ضباب كثيف على الجبال.
- انخفاض محدود بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
- رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٦٠ كلم/س خاصة شمال البلاد لذا نحذر من ارتفاع موج البحر فيتخطى المتر والنصف.
- تساقط الرذاذ على المرتفعات خاصة شمال البلاد بدءًا من بعد الظهر.
الأحد:
- غائم جزئياً إلى غائم.
- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.
- انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل.
- ضباب على المرتفعات.
- تتكاثف الغيوم أحياناً وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات خاصة شمال البلاد، وتكون مترافقة برياح ناشطة.
- احتمال حدوث خلايا رعدية متفرقة.
الإثنين:
- غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات.
- انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر جبلاً وداخلاً.