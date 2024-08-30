living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"اعتبارًا من الأسبوع المقبل"... مولوي: الوضع في النافعة سيعود طبيعيًا

30
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اليوم الجمعة، أنّ "قوى الأمن الداخليّ تواصل عملها في مكافحة الجريمة المنظمة".

وأردف مولوي، خلال استقباله نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، في مكتبه، أنّ "ليس ثمة ما يبعث على القلق والخوف على مستوى الارهاب وأنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الامنية كافة على هذا الصعيد".

وتابع، "الوضع مضبوط، في مخيمات اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".

واستكمل مولوي، "نقوم بالتدقيق الدوريّ في المعلومات، التي تردنا عن الأمن في لبنان ونتابعها أوّلًا بأوّل".

وأشار إلى أن "التصدي لموضوع اللجوء السوريّ يكون بالعمل جدّيًا على تطبيق القوانين اللبنانية ومنع البلديات من قبول هبات مشروطة تتصل بهم وباوضاعهم والطلب من الأمن العام إغلاق المؤسسات غير الشرعية".

وأضاف مولوي، " القانون لا يحمي المخالف في شأن ظاهرة الدراجات النارية".

وقال: "مصرّون على تنظيف العاصمة والمناطق من الظواهر الشاذة كلها والمخالفة في مجال السير."

ولفت إلى أنّ هيئة إدارة السير عادت إلى عملها بشكل طبيعيّ، "ففي مركز الدكوانة ينجز الف معاملة، يوميًا وعلى المواطنين، الذين يشكون من حواجز التدقيق تسوية أوضاعهم".

وكشف عن أنّ الوضع في النافعة، سيعود طبيعيًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل وسيتم توريد البطاقات ودفاتر السيارات والسوق وكل من سجلوا ولم يحصلوا على دفاتر لمركباتهم أصبح بامكانهم الحصول عليها، وكل من لم يتسلم دفترًا جديدًا "سنسلمه الدفتر خلال عشرة أيام".

وأردف مولوي، "سوف تجتمع هيئة إدارة السير مطلع الاسبوع المقبل لحل كل الموضوعات. وقد شكلنا لجان سوق وعددها عشرة من أشخاص تلقوا تدريبهم لدى قوى الأمن الداخلي، وهناك عشرات اللجان الأخرى سنتولى تدريبها لتعمل على كامل الاراضي اللبنانية كما يتم تجهيز الأماكن التي ستجري فيها امتحانات السوق."

اما في شأن مطار بيروت ، فأعلن أنّ "مطار رفيق الحريري الدوليّ يعمل بجدية واستطاع استيعاب الاعداد الكبيرة من الزائرين والمغادرين، واختصار وقت الانتظار من خلال النشاط الذي ابداه جهاز أمن المطار في تسهيل أمور المسافرين بسرعة ، وإجراء التفتيش والتدقيق".

أمّا عن الاستحقاق الرئاسيّ فشدّد مولوي على "الحاجة لسلطة تبني دولة قوية بمؤسساتها، وليس إلى إدارة أزمة ووجوب أن تكون هناك رؤية لبناء دولة يضطلع بها رئيس الجمهورية الذي سينتخب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   