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عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2024

30
AUGUST
2024
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الأخبار: الضفة في اليوم الثاني: عدوان بلا سقوف

6 مسيّرات لحزب الله أصابت مجمع استخبارات الـ8200 في غليلوت: قصة فشل هوكشتين في الأمم المتحدة ؟
كيف تقضي الحكومة على 86 مليار دولار: المودع يخسر مقابل المصارف؟

 

 

 

النهار: "صعود" ملفّات الداخل تحت وطأة استحقاقات أيلول

 

 

 


البناء: الأسد: لفهم الطوفان في سياق القضية الفلسطينية وليس كحدث نتجت عنه التوترات / الاحتلال يعين حاكماً مدنياً في الضفة… واستشهاد “أبو شجاع” يشعل المواجهات / تأكيد على نجاح رد المقاومة بإصابة الـ 8200 … وغالانت يحشد لفتح المدارس

 

 

 

الجمهورية: تحريك الرئاسة خماسيًا ودوليًا
كفى ظلمًا وإذلالا

 

 


اللواء: انغماس إسرائيل «بالحرب المفتوحة».. وغالانت يتوعد بتوسيع جبهة الشمال
كنعان يتهم عون بـ«تجاهل الحقائق».. وهجوم للمودعين على مصارف في الدورة

 

 

 


الديار: تحرك رئاسي مصري بدعم من «الخماسية»... وشارع «المودعين» يتحرك !
معلومات مؤكدة : 6 مسيرات اخترقت الدفاعات الجوية «الاسرائيلية» واصابت قاعدة «غليلوت» وتعتيم اعلامي شديد

 

 



?l'orient le jour: Cisjordanie : Que cherche Israël 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «الصحة العالمية»: إسرائيل و«حماس» توافقان على هُدن مؤقتة خلال حملة تطعيمات بغزة
640 ألف طفل في حاجة للتحصين ضد شلل الأطفال

 

 


الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: تحذير من عدم استقرار الوضع على الخط الأزرق بالتزامن مع التمديد لـ «اليونيفيل»
شبه إجماع مسيحي على تمديد ولاية قائد الجيش في ضوء تعذر انتخاب الرئيس وتعيين قائد جديد

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