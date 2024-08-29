الجيش: توقيف مطلوبين في الضاحية والبقاع والشمال في جرائم مختلفة

A + A -

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – الضاحية الجنوبية المواطن (ط.ك.)، الذي كان متواريا عن الأنظار لسنوات عدة تجول خلالها بمستندات مزورة، والمطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار أثناء إشكال في منطقة برج البراجنة في عام 2006 مما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى إطلاق النار في تواريخ سابقة.

وأوقفت دورية أخرى في منطقة سعدنايل – البقاع السوري (ع.ا.) لدخوله الأراضي اللبنانية خلسة وقيامه بالاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته سلاحا حربيا نوع كلاشنكوف وكمية من الذخائر العائدة له.

كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشمال 45 سوريا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.