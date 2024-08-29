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القضاء ينتصر لحرفوش: حكمان بوجه مستشارة ميقاتي!

29
AUGUST
2024
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بعد انتصار صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش قضائياً على مستشارة الرئيس نجيب ميقاتي ميرفت الهوز، صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس حكماً قضائياً بأسم الشعب اللبناني، أدان مستشارة الرئيس نجيب ميقاتي ميرفت الهوز بموجب المادة 403 من قانون العقوبات، واستبدال عقوبة الحبس بغرامة قدرها 20 مليون ل ل، تحبس يوم واحد عن كل 10 الاف ل ل، في حال عدم الدفع سنداً للمادة 54 من قانون العقوبات.

كما ألزمها الحكم، تسديد بدل عطل وضرر المحدد 100 مليون ل ل، لصالح المهندس محمد نور الأيوبي رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس، كما ألزمها تسديد كافة النفقات.

يذكر أن الحكم جاء نتيجة دعوى قضائية بحق الهوز التي افترت على الأيوبي بشأن دراسة معمل فرز النفايات في طرابلس الممول من الإتحاد الاوروبي والذي كشفه رجل الأعمال عمر حرفوش.

كذلك الأمر، صدر حكم قضائي بحق الهوز بناء على دعوى مقدمة من سهيل الخواجة أحد مستشارين حرفوش في لبنان، وألزمها القرار دفع كافة التكاليف المالية اضافة إلى مبلغ عطل وضرر لخواجة الذي تعرض لإساءات كثيرة في طرابلس على خلفية ادعاء الهوز.

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