عناوين الصحف ليوم الخميس 29 آب 2024

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الأخبار: حرب مُعلَنة على الضفة: العدو يوسّع «الإبادة»

ميشال عون: تعيش مع محيطك ثم تقول ما بيشبهونا؟

النهار: تمديد إجماعي لـ"اليونيفيل" يضغط نحو خفض التصعيد





الجمهورية: واشنطن: للإتفاق على رئيس

التمديد سنة لليونيفيل

اللواء: مجلس الأمن يمدِّد بالإجماع لليونيفيل: إهمال التحريض الإسرائيلي والتزام بلبنان

«قنبلة كنعان» تهزُّ التيار العوني وباسيل يفقد قوته النيابية.. وقطوعات الحساب تسبق إحالة الموازنة



الديار: نتيناهو يراوغ بـ«وقف النار» ويراهن على الانتخابات الاميركية لتحصين وضعه

هوكشتاين يحرّض على جنبلاط وكلمة هامة لبري السبت

كنعان يستقيل من التيار: لم ألمس أي رغبة بالتجاوب مع مبادرتي الانقاذية بل التصويب عليها والمس بكرامتي

البناء: الكيان يبدأ حرب الحسم في الضفة الغربية بإعادة احتلال مدن ومخيمات الشمال/ معارك في جنين وطولكرم وطوباس… والمقاومة تشنّ حرب شوارع/ تجديد اليونيفيل مرّ دون طلبات تعديل مهام… وجبهة الجنوب على إيقاع المقاومة



l'orient le jour: Après la riposte du Hezbollah, Israël toujours aussi inflexible dans les pourparlers

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: لماذا تستهدف إسرائيل الضفة الغربية الآن؟

كاتس: يجب أن نعمل على إجلاء مؤقت للسكان



الأنباء الكويتية: موقف منتظر لبري في ذكرى الإمام موسى الصدر وردّ متوقّع من جعجع في «يوم الشهيد»

ناشط سياسي لـ «الأنباء»: استبعاد فرنسي لفرنجية والاتجاه إلى رئيس وسطي يحوز أكثر من 86 صوتاً

الوطن السورية: أقر بوضع نظام داخلي للجنة المركزية يحدد دورها ومهامها وعلاقتها بالقيادة والبنى الحزبية … الرئيس الأسد يبحث مع «القيادة المركزية» دور كتلة «البعث» داخل مجلس الشعب