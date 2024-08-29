"القوات": الكلام على تحريك للملف الرئاسي في هذه المرحلة غير دقيق

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الأنباء الكويتية: اعتبر مصدر في «القوات اللبنانية» أن «الكلام على تحريك للملف الرئاسي في هذه المرحلة غير دقيق، وقد عدنا كيلومترات إلى الوراء على هذا الصعيد في شهر آب أغسطس.

وبات الجميع في الخارج على قناعة أن حزب الله لا يريد رئيسا للجمهورية قبل نهاية حرب غزة، وهو يعرض فقط حاليا انتخاب مرشحه سليمان فرنجية، ويريد استخدام ورقة الرئاسة في اليوم التالي للحرب.

إلا أن هذا الكلام لا يعني غياب الملف الرئاسي عن التداول، على رغم حصول ذلك وغيابه تماما هذا الشهر، وقد جاء الكلام عنه من قبل البعض من باب رفع العتب».