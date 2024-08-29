الأنباء الكويتية: استبعاد فرنسي لفرنجية والاتجاه إلى رئيس وسطي

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الأنباء الكويتية: في الملف الرئاسي، قال ناشط سياسي شمالي لـ «الأنباء» إن «الأجواء تميل إلى رئيس وسطي يحوز أكثر من 86 صوتا من النواب». وكشف الناشط المرشح للعب دور في العهد الجديد، «إن الجانب الفرنسي استبعد اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تماما».

واعتبر «ان المواصفات هي الأساس، والأسماء باتت من التفاصيل ولن تناقش قبل نهاية حرب غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».

ومضى يقول: «العناوين الرئيسية انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالإجماع، وكذلك التوافق على رئيس للحكومة وتأليف سريع لها، تمهيدا للعمل على تطبيق مقررات مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وسيدر، إلى التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، والتزام مع صندوق النقد الدولي بعد مناقشة بعض التفاصيل».

إلا أن الناشط الشمالي استدرك قائلا: «لم نصل بعد إلى وقت الجد، وتبدو الأمور مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، من دون إسقاط إمكانية حلحلة في لحظة ما».