عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 آب 2024

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الأخبار: استباحة الأقصى: نتنياهو «يغطّي» الحرب الدينية



الديار: لبنان يتجاوز قطوع الحرب الموسعة والمطار يستعيد حركته الطبيعية

مواجهات محدودة جنوبا ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة

مفاوضات غزة الى حائط مسدود ؟

اللواء: مشاغلة «بالمحلّقات والغارات» على جبهة الجنوب بانتظار الردّ الإيراني!

مواكبة دبلوماسية للتمديد لليونيفيل.. وترحيب بالباخرة الجزائرية في طرابلس ودعوة لطرد فياض

البناء: مفاوضات اتفاق غزة تستمر فنياً في الدوحة والقاهرة… والمقاومة عند الثوابت / إيران تعلن عزمها على الردّ وواشنطن تأمل أن لا يؤدي الى تصعيد إقليمي كبير / تردّدات استهداف الـ 8200 لا تزال تشغل الكيان… وأسئلة عن الحرب والردع



النهار: زخمٌ دولي متجدّد لـ"اليونيفيل" وتحرّك فرنسي "رئاسي"

الجمهورية: مخاوف الحرب إنحسرت

رائحة صفقة في الأجواء



l'orient le jour: Pour les habitants du nord d’Israël, la riposte du Hezbollah est la goutte de trop



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية

الأنباء الكويتية: إجراءات للحماية من الطائرات المعادية بعد سقوط مقاتلين خارج الميدان

مصدر مقرب من «الحزب» لـ «الأنباء»: ارتياح لعملية الردّ وتكريس حالة ردع جديدة



الوطن السورية: الخارجية تابعت اجتماع سفرائها الدوري بسلسلة من ورشات العمل ولقاءات الوزراء … الرحمون لـ«الوطن»: لا توقيف لأي مهجر عاد للبلاد … مخلوف لـ«الوطن»: التفاوض المائي مع أنقرة متوقف