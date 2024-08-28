لبنان يتجاوز قطوع الحرب الموسعة والمطار يستعيد حركته الطبيعية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يحاول لبنان رويدا رويدا استعادة انفاسه وحياته شبه الطبيعية التي كانت قائمة قبيل اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر وانتظار الرد عليه. وبدا واضحا ان قواعد الاشتباك عادت بين حزب الله واسرائيل الى ما كانت عليه قبل الثلاثين من الشهر الماضي (تاريخ اغتيال شكر)، فرغم المواجهات المستمرة جنوبا الا ان حدتها وكثافتها تراجعت بشكل لافت عما كانت عليه في الاسابيع الماضية، ما دفع شركات الطيران العربية والعالمية لاعادة تسيير رحلاتها بشكل طبيعي.

اذ قال فادي الحسن، رئيس مطار بيروت، إن رحلات جميع شركات الطيران عادت إلى العمل بشكل طبيعي باستثناء لوفتهانزا، التي ستعاود العمل اعتبارًا من بداية سبتمبر المقبل.