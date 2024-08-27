الهيئة السياسية للتيار: ندعو لاستدراك خطورة الفراغ الرئاسي ولمراجعة موضوعية لما حققته الحرب

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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1- يكرر التيار الوطني الحر سؤاله، لمصلحة من يتعطل إنتخاب رئيس الجمهورية وتستمر حال الإنهيار في الدولة والمؤسسات والإقتصاد. ويدعو التيار القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان وإستقراره الى إستدراك خطورة الفراغ الرئاسي قبل تحوّل النقمة الشعبية الرافضة للأمر الواقع الى أفعالٍ ميدانية دفاعاً عن الوجود.

2- يؤكد التيار شجبه لكل خطاب يراهن على ضرب إسرائيل للمقاومة، لكنه ينبّه في المقابل الى أن إستمرار المشاركة في حرب غزة تحت عنوان الإسناد أو غيره ومن دون أفق زمني هو إستنزاف لقدرات اللبنانيين ومن شأنه أن يعمّق الشرخ الحاصل بينهم. ولذلك يدعو التيار أصحاب الشأن الى مراجعة هذا الموقف في ضوء المصلحة العليا التي تحرص المقاومة عليها.

ويطالب التيار بإجراء مراجعة موضوعية لمّا حققته هذه الحرب للبنان وما أفقدته إياه.