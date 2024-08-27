كلفة العدوان الإسرائيلي الأخير...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

انتقلت المواجهة الى الداخل الاسرائيلي، خصوصا بعد اطلالة الامين العام لحزب الله وتفنيده للعملية التي نفذها حزب الله، في اطار رده على اغتيال القائد في صفوفه فؤاد شكر، ارتفعت الاصوات الاسرائيلية المطالبة بمعرفة حقيقة ما حصل والاهداف النوعية التي استهدفها الحزب، وحقيقة ما حصل في البحر وادى الى اصابة مركب من نوع «ديفورا» ومقتل احد افراد طاقمه، علما ان ساعات المساء ورغم كل الاجراءات المتخذة سقط صاروخان في تل ابيب مصدرهما قطاع غزة.

وكانت معلومات اسرائيلية كشفت عن ان الضربة الاستباقية التي تزعم اسرائيل انها وجهتها الى حزب الله، قد بلغت كلفتها على اقتصادها حوالى 120 مليون دولار أميركي، اذ اشار مسؤول كبير في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية الى انه تم استخدام حوالى 4 آلاف قنبلة من طراز «جيه دي إيه إم «كلفة الواحدة 25 ألف دولار، فيما كلفة تشغيل حوالى 100 طائرة مقاتلة لمدة 6 ساعات 18 مليون دولار، كما ان تشغيل الطائرات المسيرة لمدة 12 ساعة يكلف حوالى 1.08 مليون دولار، هذا دون ذكر الخسائر التي نتجت من القصف.

في المقابل لم تتخط كلفة هجوم الحزب من صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة اكثر من عشرة ملايين دولار، غطت فيها رقعة عمليات جغرافية بلغت حدود ال 1500 كلم2، فيما رقعة عمليات اسرائيل لم تتخط مئة كلم2.